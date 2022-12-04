пєсков: путін має намір відвідати Донбас

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31433 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 65481 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 101582 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 151708 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 176323 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 355357 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 222349 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 194048 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 335200 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459227 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
97 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Wall Street Journal: Волц організував багато делікатних розмов у Signal, зокрема - на тему війни рф проти України

31 березня, 17:41 • 21835 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

31 березня, 17:45 • 27465 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

31 березня, 17:56 • 29639 перегляди

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 26813 перегляди

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

22:41 • 13515 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 355362 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 335201 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 551434 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 681399 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 700472 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 79240 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 116261 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 201203 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 227097 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 220094 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

пєсков: путін має намір відвідати Донбас

пєсков: путін має намір відвідати Донбас

Київ • УНН

 • 1444513 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що володимир путін відвідає Луганську та Донецьку області України, які називають себе "лнр" та "днр", пише УНН.

Цитата

"Згодом це станеться, звичайно, це ж регіон російської федерації", - сказав пєсков, відповідаючи на відповідне питання.

5 жовтня путін, порушуючи міжнародне право, підписав закони про анексію чотирьох українських областей. На території, на які претендує Москва, входять Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області.

Процес анексії окупованих територій розпочався після так званих референдумів, які були відкинуті Україною та західними країнами як фіктивні та протизаконні.

Хоча Кремль заявляє, що ці регіони належать федерації, російські війська не повністю контролюють ці території і були змушені відступити і деяких районів, у тому числі з Херсона.

Додамо

Наразі міністр оборони рф знаходиться з візитом у білорусі, де з самопроголошеним диктатором обговорили спільні військові навчання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,096.40
Золото
$3,173.20
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04