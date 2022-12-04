пєсков: путін має намір відвідати Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що володимир путін відвідає Луганську та Донецьку області України, які називають себе "лнр" та "днр", пише УНН.
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"Згодом це станеться, звичайно, це ж регіон російської федерації", - сказав пєсков, відповідаючи на відповідне питання.
5 жовтня путін, порушуючи міжнародне право, підписав закони про анексію чотирьох українських областей. На території, на які претендує Москва, входять Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області.
Процес анексії окупованих територій розпочався після так званих референдумів, які були відкинуті Україною та західними країнами як фіктивні та протизаконні.
Хоча Кремль заявляє, що ці регіони належать федерації, російські війська не повністю контролюють ці території і були змушені відступити і деяких районів, у тому числі з Херсона.
Додамо
Наразі міністр оборони рф знаходиться з візитом у білорусі, де з самопроголошеним диктатором обговорили спільні військові навчання.