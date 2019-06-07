Песков: пока в планах Путина нет контактов с Зеленским

"Пока в планах нет", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что из Киева звучат разные заявления. "Мы живем во время легких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам", - сказал Песков.

Он добавил, что после того, как в Кремле полностью сформулируют "понимание того, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений, тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном".

"Пока никакой конкретики нет", - резюмировал представитель Кремля.

Напомним, ранее в Кремле заявили об отсутствии планов по саммиту "нормандской четверки".