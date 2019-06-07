Песков: пока в планах Путина нет контактов с Зеленским

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 5260 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 29115 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 50223 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113701 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109047 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136276 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144045 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129992 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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КИЕВ. 7 июня. УНН. Встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским у российского лидера Владимира Путина в планах пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Пока в планах нет", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что из Киева звучат разные заявления. "Мы живем во время легких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам", - сказал Песков.

Он добавил, что после того, как в Кремле полностью сформулируют "понимание того, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений, тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном".

"Пока никакой конкретики нет", - резюмировал представитель Кремля.

Напомним, ранее в Кремле заявили об отсутствии планов по саммиту "нормандской четверки".

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