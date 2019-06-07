Пєсков: поки у планах Путіна немає контактів із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у російського лідера Володимира Путіна в планах поки немає. Про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Поки в планах немає", - сказав він.
Представник Кремля зазначив, що з Києва лунають різні заяви. "Ми живемо у часи легких способів поширення різних заяв, але судити треба за справами", - сказав Пєсков.
Він додав, що після того, як у Кремлі повністю сформулюють "розуміння того, що дійсно має на увазі Київ у плані виконання мінських домовленостей, у плані нормалізації двосторонніх відносин, тоді вже можна буде говорити про щось конкретне".
"Поки ніякої конкретики немає", - резюмував представник Кремля.
Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили про відсутність планів щодо саміту "нормандської четвірки".