Пять российских бобслеистов отстранили за допинговые нарушения на Играх в Сочи

Отстранены Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

Зубков сейчас возглавляет Федерацию бобслея России, Воевода завершил карьеру, Касьянов, Хузин и Пушкарев продолжают выступления за российскую сборную. Как пишет ТАСС, отстранение значит, что Зубкову запрещено посещать официальные мероприятия под эгидой IBSF, а Касьянову, Хузину и Пушкареву — выступать в соревнованиях.

Основанием для временного отстранения стали решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, сообщила IBSF.

Как ранее сообщал УНН, расследование сборной России по биатлону связано с делом о коррупции в Международном союзе биатлонистов (IBU). Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).