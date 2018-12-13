WADA: прибуття поліції в штаб збірної Росії пов'язано з розслідуванням щодо IBU
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Розслідування щодо збірної Росії з біатлону пов’язано зі справою про корупцію в Міжнародному союзі біатлоністів (IBU). Про це російському агентству ТАРС повідомили в прес-службі Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), інформує УНН.
Увечері 12 грудня в розташування збірної Росії, яка приїхала до Австрії для виступу на етапі Кубка світу в Хохфільцені, прибули слідчі і, згідно з австрійським кримінальним провадженням, повідомили ряду російських спортсменів і фахівців про проведення розслідування через можливі порушення антидопінгових правил, допущених в період чемпіонату світу 2017 року Хохфільцені.
“WADA підтверджує, що події, що відбулися в Хохфільцені, є продовженням поліцейського розслідування щодо IBU, яке було розпочато в квітні цього року”, — йдеться в заяві.
Нагадуємо, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оголосив про створення зовнішньої незалежної комісії для розслідування звинувачень, висунутих в сторону організації за останні роки. Про це повідомляє прес-служба IBU.