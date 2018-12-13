WADA: прибытие полиции в штаб сборной России связано с расследованием по IBU
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Расследование по сборной России по биатлону связано с делом о коррупции в Международном союзе биатлонистов (IBU). Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA), информирует УНН.
Вечером 12 декабря в расположение сборной России, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира в Хохфильцене, прибыли следователи и, согласно австрийскому уголовному производству, уведомили ряд российских спортсменов и специалистов о проведении расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене.
“WADA подтверждает, что события, произошедшие в Хохфильцене, являются продолжением полицейского расследования в отношении IBU, которое было начато в апреле этого года”, — говорится в заявлении.
Напоминаем, Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о создании внешней независимой комиссии для расследования обвинений, выдвинутых в сторону организации за последние годы. Об этом сообщает пресс-служба IBU.