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Допінг в РФ: IBU заявив про створення незалежної комісії з розгляду звинувачень в бік організації

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оголосив про створення зовнішньої незалежної комісії для розслідування звинувачень, висунутих в сторону організації за останні роки. Про це повідомляє прес-служба IBU, інформує УНН.

Головою комісії стане англійський юрист Джонатан Тейлор, який, як повідомляється, має великий досвід в незалежних розслідуваннях. Разом з ним розглядом звинувачень будуть займатися фахівці з Австрії та Німеччини — Крістіан Дорда і Аня Мартін відповідно. Четвертим членом комісії стане один з колишніх біатлоністів, якого вибере комітет спортсменів IBU. Результати розслідування будуть представлені виконавчій раді організації незабаром.

Призначення комісії є останнім кроком, зробленим новим президентом IBU Олле Даліним. За його словами, це демонструє той факт, що IBU діє на основі високих стандартів управління та прозорості. Раніше Далін надав місце у виконавчому комітеті організації голові комітету спортсменів. Крім того, був прийнятий змінений Кодекс етики IBU, представлений юридичним комітетом організації, який включає в себе створення нового комітету з етики.

“З гордістю оголошуємо про призначення такого експерта і висококваліфікованої комісії, — сказав Далін. — Ми вже добилися великого прогресу в прийнятті заходів, які забезпечать найвищі стандарти сумлінного управління, чесності і прозорості біатлону. Заради наших спортсменів, наших уболівальників і всіх зацікавлених сторін ми зобов’язані розслідувати те, що сталося в минулому, щоб навчитися на помилках і гарантувати, що це ніколи не повториться. З нетерпінням чекаємо отримання доповіді комісії і її рекомендацій, проте будемо продовжувати наполегливо працювати, щоб захистити право наших спортсменів на вільний спорт”.

Повідомляється, що комісія не матиме ніякої залежності від IBU. Вона буде уповноважена провести повне розслідування всіх антидопінгових та інших питань, пов’язаних з розглядами Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), що тривають наразі, а також різних національних і міжнародних органів. Також комісія зможе в повній мірі співпрацювати з усіма відповідними органами, що володіють необхідною юрисдикцією з тих чи інших питань, і консультувати організацію, якщо будь-яка особа порушує свої зобов’язання перед IBU.

В кінці 2017 року департамент розслідувань WADA опублікував доповідь з викладом тверджень про корупцію в IBU. У підсумках розслідування був присутній факт приховування порушень антидопінгових правил російськими біатлоністами за сприяння організації. Також там було сказано про те, що делегати конгресу IBU, що пройшов у 2016 році, були підкуплені під час виборів місця проведення чемпіонату світу-2021. Господаркою турніру стала російська Тюмень, проте пізніше це право передали Поклюці (Словенія).

Нагадуємо, у Швейцарії затримали двох громадян РФ за плани хакерської атаки на WADA.

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