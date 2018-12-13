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П'ятьох російських бобслеїстів відсторонили за допінгові порушення на Іграх у Сочі

Київ • УНН

 • 9856 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міжнародна федерація бобслею і скелетону (IBSF) тимчасово відсторонила п’ятьох російських бобслеїстів через порушення антидопінгових правил на Олімпіаді в Сочі, інформує УНН з посиланням на прес-службу IBSF.

П'ятьох російських бобслеїстів відсторонили за допінгові порушення на Іграх у Сочі

Відсторонені Олександр Зубков, Олексій Воєвода, Олександр Касьянов, Олексій Пушкарьов і Ільвір Хузін.

Зубков зараз очолює Федерацію бобслею Росії, Воєвода завершив кар’єру, Касьянов, Хузін і Пушкарьов продовжують виступи за російську збірну. Як пише ТАРС, відсторонення означає, що Зубкову заборонено відвідувати офіційні заходи під егідою IBSF, а Касьянову, Хузіну і Пушкарьову — виступати в змаганнях.

Підставою для тимчасового відсторонення стали рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні, повідомила IBSF.

Як раніше повідомляв УНН, розслідування щодо збірної Росії з біатлону пов’язано зі справою про корупцію в Міжнародному союзі біатлоністів (IBU). Про це російському агентству ТАРС повідомили в прес-службі Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

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