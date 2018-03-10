Пятнадцатилетняя Костюк вышла в финал теннисного турнира в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк успешно продолжила выступления на турнире категории ITF с призовым фондом в 60 тыс. долл., что проходит в Чжухае (Китай), передает УНН.
15-летняя спортсменка за 1:00 и 27 минут преодолела сопротивление 8-й сеяной словачки Анны-Каролины Шмидловои — 6:2, 6:4.
Во втором сете Костюк потеряла свою подачу в первом же гейма и была долгое время в роли той догоняющего. И только в конце сумела реализовали несколько брейк-пойнтов.
Заметим, что противницей киевлянки по финалу станет победительница пары экс-Украинской, ныне бельгийки Заневской и россиянки Калининой.
Напомним, что эта победа стала 4-й в рамках выступления теннисистки в Чжухае.