П'ятнадцятирічна Костюк вийшла у фінал тенісного турніру в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк успішно продовжила виступи на турнірі категорії ITF з призовим фондом у 60 тис. дол., що відбувається в Чжухаї (Китай), передає УНН.
15-річна спортсменка за 1 годину та 27 хвилин подолала опір 8-ї сіяної словачки Анни-Кароліни Шмідлової — 6:2, 6:4.
У другому сеті Костюк втратила свою подачу у першому ж гейму і була довгий час у ролі тієї, хто наздоганяє. І тільки наприкінці зуміла реалізували кілька брейк-пойнтів.
Зауважимо, що супротивницею киянки по фіналу стане переможниця пари екс-українки, нині бельгійки Заневської та росіянки Калініної.
Нагадаємо, що ця перемога стала 4-ю в рамках виступу тенісистки у Чжухаї.