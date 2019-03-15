Пятый сезон Всеукраинской футбольной лиги участников АТО стартует через неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В воскресенье, 24 марта, в городе Вишневое Киевской области, стартует пятый сезон чемпионата Всеукраинской футбольной лиги участников АТО на Кубок Героев АТО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
Организаторами турнира являются Федерация футбола участников АТО и Всеукраинское Объединение участников АТО "УКРАИНЦЫ-ВМЕСТЕ!"
Отмечается, что Всеукраинская футбольная лига участников АТО на кубок Героев АТО - это самая масштабная в Украине программа психологической и спортивной реабилитации ветеранов и участников АТО (ООС) с 2015 года.
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"Ежегодно с марта по октябрь в 42 городах Украины более 2500 участников боевых действий проходили реабилитацию и социальную адаптацию через любимый вид спорта - футбол", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне, ветераны АТО попросили ФФУ объединить два футбольных чемпионата среди защитников Украины в один.