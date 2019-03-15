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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

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П'ятий сезон Всеукраїнської футбольної ліги учасників АТО стартує за тиждень

Київ • УНН

 • 9743 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У неділю, 24 березня, у місті Вишневе, що на Київщині, стартує п’ятий сезон чемпіонату Всеукраїнської футбольної ліги учасників АТО на Кубок Героїв АТО. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.

П'ятий сезон Всеукраїнської футбольної ліги учасників АТО стартує за тиждень

Організаторами турніру є Федерація футболу учасників АТО та Всеукраїнське Об’єднання Учасників АТО "УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!"

Зазначається, що Всеукраїнська футбольна ліга учасників АТО на кубок Героїв АТО — це наймасштабніша в Україні програма психологічної та спортивної реабілітації ветеранів та учасників АТО (ООС) з 2015 року.

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"Щорічно з березня по жовтень в 42 містах України більше 2,5 тисяч учасників бойових дій проходили реабілітацію та соціальну адаптацію через улюблений вид спорту — футбол", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, ветерани АТО попросили ФФУ об'єднати два футбольних чемпіонати серед захисників України в один.

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