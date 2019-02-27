ФФУ працює над механізмом виплат школам і тренерам за підготовку гравців – Блохін

Саме з цієї причини підхід ФФУ до вирощування нових футбольних кадрів з лави ДЮФЛ Блохіну дуже імпонує.

"Я хотів би подякувати керівникам ДЮФЛ, тренерів, які працюють в дитячо-юнацькому футболі. Не завжди ця робота отримує гідну винагороду. Але ФФУ працює над механізмом виплат школам і тренерам за якісну підготовку гравців.

Мені подобається підхід, який зараз впроваджує ФФУ. Йдеться про будівництво якісних майданчиків і відмову від обов'язкового рішення турнірних завдань в змаганнях для найменших футболістів. Це європейський підхід - діти повинні отримувати задоволення від футболу, а не накачку від тренера, успіхи якого у нас оцінювали не за якістю підготовлених гравців, а за кількістю кубків, отриманих у дитячих турнірах", - сказав він.

Блохін зазначив, що українському футболу є, чим пишатися, і традицію успіхів потрібно підтримувати.

"У нас відразу три футболісти стали володарями "Золотого м'яча". Чи не кожна країна може похвалитися такими досягненнями. Давайте всі подумаємо, як нам зробити так, щоб діти знали футбольну історію нашої держави. Я, в свою чергу, чим зможу - допоможу", - зазначив він.

Нагадаємо, у грудні минулого року виконком ФФУ затвердив Олега Блохіна співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу Федерації футболу України.

Також нагадаємо, що підпис Блохіна на листі до Президента Порошенко проти Павелка і на користь Суркіса, за словами самого тренера, була підробленою.