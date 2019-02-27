ФФУ работает над механизмом выплат школам и тренерам за подготовку игроков – Блохин
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Без качественной работы в детско-юношеском футболе об успехах национальной сборной можно только мечтать. Об этом в интервью на сайте ФФУ сказал член совета стратегического развития футбола ФФУ Олег Блохин, передает УНН.
Именно по этой причине подход ФФУ к взращиванию новых футбольных кадров со скамьи ДЮФЛ Блохину очень импонирует.
"Я хотел бы поблагодарить руководителей ДЮФЛ, тренеров, работающих в детско-юношеском футболе. Не всегда эта работа получает достойное вознаграждение. Но ФФУ работает над механизмом выплат школам и тренерам за качественную подготовку игроков.
Мне нравится подход, который сейчас внедряет ФФУ. Речь идет о строительстве качественных площадок и отказ от обязательного решения турнирных задач в соревнованиях для самых маленьких футболистов. Это европейский подход - дети должны получать удовольствие от футбола, а не накачку от тренера, успехи которого у нас оценивали не по качеству подготовленных игроков, а по количеству кубков, полученных в детских турнирах", - сказал он.
Блохин отметил, что украинскому футболу есть, чем гордится, и традицию успехов нужно поддерживать.
"У нас сразу три футболиста стали обладателями "Золотого мяча". Не каждая страна может похвастаться такими достижениями. Давайте все подумаем, как нам сделать так, чтобы дети знали футбольную историю нашего государства. Я, в свою очередь, чем смогу - помогу", - отметил он.
Напомним, в декабре прошлого года исполком ФФУ утвердил Олега Блохина сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола Федерации футбола Украины.
Также напомним, что подпись Блохина на письме к Президенту Порошенко против Павелка и в пользу Суркиса, по словам самого тренера, была поддельной.