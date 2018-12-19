Блохин предположил подделку его подписи на письме к Президенту Порошенко

По словам Кравчука, в письме говорится о критике деятельности ФФУ во главе с президентом Андреем Павелко и содержится просьба к Президенту Порошенко "разобраться с коррупцией".

"Ко мне обратились 26 человек и они просят меня: ... лично посодействовать сохранению и приумножению международного авторитета Украины в глазах футбольной Европы.

Следующий сюжет - в ФФУ уровень руководства футбольной жизнью Украины находится на очень низком уровне. Профессионализма в них, отмечают, нет. Ошибки допускают в серьезной кадровой политике.

Третье - Павелко сейчас ассоциируется с резонансными расследованиями в связи с громким скандалом вокруг нецелевого использования кредитных средств, полученных ФФУ от УЕФА", - рассказал Кравчук, ссылаясь на содержание письма.

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Само письмо Кравчук продемонстрировал журналистам и позволил сфотографировать.

Среди прочего, как следует из фотокопий письма, в нем содержится просьба к Президенту вернуть Григория Суркиса в ряды ФФУ и выдвинуть его кандидатуру на выборы вице-президентов УЕФА.

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Среди подписантов указанного документа значится фамилия главного тренера ФК "Динамо" Александра Хацкевича и экс-тренера команды Олега Блохина.

Однако, в телефонном комментарии УНН Блохин опроверг свою подпись под упомянутым документом.

"Я ничего не подписывал. Никаких писем ни на Президента, ни на ФФУ", - сказал он.

Блохин также добавил, что вероятно его подпись подделали и посоветовал журналистам провести почерковедческую экспертизу, чтобы в этом убедиться.

Кроме того, подписантом письма указан и известный советский футболист Виктор Матвиенко, ныне уже покойный.

Как писал УНН, на выборы в Исполком УЕФА Украина выдвинула кандидатуру действующего президента ФФУ Андрея Павелко.

Также напомним, Кравчук пообещал получить объяснения от Суркисов из-за неуплаты налогов со стороны ФК "Динамо".