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Блохін припустив підробку його підпису на листі до Президента Порошенка

Київ • УНН

 • 91224 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні перший Президент України Леонід Кравчук розповів про наявність листа на ім’я Президента Петра Порошенка за підписом 26 ветеранів українського футболу. Один із - Олег Блохін, але останній запевняє, що нічого подібного не підписував, передає УНН.

Блохін припустив підробку його підпису на листі до Президента Порошенка

За словами Кравчука, у листі йдеться про критику діяльності ФФУ на чолі із президентом Андрієм Павелком та міститься прохання до Президента Порошенка “розібратися із корупцією”.

“До мене звернулися 26 осіб і вони просять мене: ... особисто посприяти збереженню та примноженню міжнародного авторитету України в очах футбольної Європи.

Наступний сюжет — в ФФУ рівень керівництва футбольним життям України знаходиться на дуже низькому рівні. Професіоналізму у них, зазначають, немає. Помилки допускають у серйозній кадровій політиці.

Третє — персона Павелка нині асоціюється резонансними розслідування у зв’язку із гучним скандалом навколо нецільового використання кредитних коштів, отриманих ФФУ від УЄФА”, — розповів Кравчук, посилаючись на зміст листа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В УЄФА завили, що не виділяли ФФУ цільових коштів на “трав’яний” завод

Сам лист Кравчук продемонстрував журналістам та дозволив сфотографувати.

Серед іншого, як вбачається із фотокопій листа, у ньому міститься прохання до Президента повернути Григорія Суркіса у лави ФФУ та висунути його кандидатуру на вибори віце-президентів УЄФА.

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Серед підписантів вказаного документу значиться прізвище головного тренера ФК “Динамо” Олександра Хацкевича та екс-тренера команди Олега Блохіна.

Однак, у телефонному коментарі УНН Блохін заперечив свій підпис під згаданим документом.

“Я нічого не підписував. Ніяких листів ні на Президента, ні на ФФУ”, — сказав він.

Блохін також додав, що ймовірно його підпис підробили і порадив журналістам провести почеркознавчу експертизу, аби в цьому впевнитися.

Крім того, підписантом листа вказано й відомого радянського футболіста Віктора Матвієнка, який нині вже покійний.

Як писав УНН, на вибори до Виконкому УЄФА Україна висунула кандидатуру чинного президента ФФУ Андрія Павелка.

Також нагадаємо, Кравчук пообіцяв отримати пояснення від Суркісів через несплату податків збоку ФК “Динамо”

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