Пятеро злоумышленников избили киевлянина

Вчера, 3 ноября, в полицию поступило сообщение, что во дворе дома неизвестные лица сильно избили мужчину.

Установлено, что к киевлянину, который шел домой на улице Драгоманова подошли пять человек, которые, ничего не объясняя, начали бить его руками и ногами. Увидев, что человек теряет сознание, нападавшие скрылись.

Правоохранители проводят мероприятия, направленные на задержание злоумышленников.

Полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Нападавшим грозит до восьми лет тюрьмы.