П'ятеро зловмисників побили киянина
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Поліція розшукує п'ятьох зловмисників, що побили киянина. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Вчора, 3 листопада, до поліції надійшло повідомлення, що у дворі будинку невідомі особи сильно побили чоловіка.
Встановлено, що до киянина, який ішов додому на вулиці Драгоманова підійшли п’ятеро осіб, які, нічого не пояснюючи, почали бити його руками та ногами. Побачивши, що чоловік втрачає свідомість, нападники втекли.
Правоохоронці проводять заходи, спрямовані на затримання зловмисників.
Поліція розпочаля кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.
Нападникам загрожує до восьми років ув'язнення.