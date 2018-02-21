Пятеро украинцев выступят сегодня на Олимпиаде-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. НОК Украины обнародовал расписание соревнований на двенадцатый соревновательный день с участием украинских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает УНН со ссылкой на страницу НОК в Facebook.
В 03:00 состоится фигурное катание, короткая программа у женщин. Здесь от Украины заявлена Анна Хниченкова.
Уже с 10:00 стартуют командные спринты у женщин и мужчин в лыжных гонках. За медали поведут борьбу четверо украинцев - Татьяна Антипенко, Марина Анцибор, Алексей Красовский, Андрей Орлик.
Напомним, что по итогам 10-го соревновательного дня биатлонисты Украины заняли седьмое место в смешанной эстафете.