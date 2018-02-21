П'ятеро українців виступатимуть сьогодні на Олімпіаді-2018

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. НОК України оприлюднив розклад змагань на дванадцятий змагальний день за участю українських спортсменів на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані, повідомляє УНН з посиланням на сторінку НОК у Facebook.

О 03:00 відбуватиметься фігурне катання, коротка програма у жінок. Тут від України заявлена Анна Хниченкова.

Вже з 10:00 стартуватимуть командні спринти у жінок та чоловіків в лижних гонках. За медалі поведуть боротьбу четверо українців - Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, Олексій Красовський, Андрій Орлик.

Нагадаємо, що за підсумками 10-го змагального дня біатлоністи України посіли сьоме місце у змішаній естафеті.

Українські Національні Новини

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