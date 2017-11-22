Пятеро украинцев попали в число самых перспективных футболистов Европы

В соответствующем рейтинге игроки разделены по позиции. Среди европейских лиг (топ-31) наиболее многочисленно представлена ​​французская: 19 ее исполнителей вошли в список самых перспективных. Далее следуют Голландия, Словакия, Хорватия и Украинская Премьер-Лига с пятью футболистами.

Игроками из Украины стали: голкипер "Зари" Андрей Лунин (седьмое место среди "первых номеров"), центральный защитник "Стали" Глеб Грачев (седьмой), латераль той же "Стали" Богдан Михайличенко (10-й), нападающий "Олимпика" Станислав Беленький (седьмой) и также форвард, но "Зиркы", Максим Прядун (восьмой).

Напомним, полузащитник "Динамо" попал в топ-100 лучших игроков-тинейджеров Европы.