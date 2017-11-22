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П'ятеро українців потрапили до числа найбільш перспективних футболістів Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES), розташований у Швейцарії, опублікував рейтинг найкращих футболістів Європи до 1997 року народження в якому опинилися представники України, передає УНН з посиланням на УПЛ.

У відповідному рейтингу гравці поділені за позиціями. Серед європейських Ліг (топ-31) найчисельніше представлена французька: 19 її виконавців увійшли до списку найперспективніших. Далі йдуть Голландія, Словаччина, Хорватія та Українська Прем’єр-Ліга з п’ятьма футболістами.

Гравцями з України стали: голкіпер "Зорі" Андрій Лунін (сьоме місце серед "перших номерів"), центральний захисник "Сталі" Гліб Грачов (сьомий), латераль тієї ж "Сталі" Богдан Михайличенко (10-й), нападник "Олімпіка" Станіслав Біленький (сьомий) і також форвард, але "Зірки", Максим Прядун (восьмий).

Нагадаємо, півзахисник "Динамо" потрапив в топ-100 кращих гравців-тінейджерів Європи.

Українські Національні Новини

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