Пятеро пострадали от стрельбы в ночном клубе России
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Пять человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе "Подвал" в России во время празднования Хэллоуина в ночь с 29 на 30 октября, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что данную информацию подтвердил руководитель пресс-службы управления МВД в Свердловской области Валерий Горелых.
"По предварительным данным, один из возможных посетителей, вышел на улицу, поссорился с молодыми людьми. Мужчина открыл беспорядочную стрельбу по своим оппонентам", - сказал В.Горелых.
"Пострадавшие с различными ранениями обратились в больницы Екатеринбурга, врачи оказывают им необходимую помощь" - добавил он.
Полицейские принимают меры к установлению личности мужчины с огнестрельным оружием.