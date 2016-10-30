Пятеро пострадали от стрельбы в ночном клубе России

Сообщается, что данную информацию подтвердил руководитель пресс-службы управления МВД в Свердловской области Валерий Горелых.

"По предварительным данным, один из возможных посетителей, вышел на улицу, поссорился с молодыми людьми. Мужчина открыл беспорядочную стрельбу по своим оппонентам", - сказал В.Горелых.

"Пострадавшие с различными ранениями обратились в больницы Екатеринбурга, врачи оказывают им необходимую помощь" - добавил он.

Полицейские принимают меры к установлению личности мужчины с огнестрельным оружием.