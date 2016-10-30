П'ятеро постраждало від стрілянини в нічному клубі Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. П’ять осіб постраждали в результаті стрілянини в нічному клубі “Підвал” в Росії під час святкування Хелловіна в ніч з 29 на 30 жовтня, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що дану інформацію підтвердив керівник прес-служби управління МВС в Свердловській області Валерій Горєлих.
“За попередніми даними, один з можливих відвідувачів, що вийшов на вулицю, посварився з молодими людьми. Чоловік відкрив безладну стрілянину по своїм опонентам,” — сказав В.Горєлих.
“Постраждалі з різними пораненнями звернулися до лікарень Єкатеринбурга, лікарі надають їм необхідну допомогу,” - додав він.
Поліцейські вживають заходів до встановлення особи чоловіка з вогнепальною зброєю.