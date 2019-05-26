Пять лет назад состоялся первый бой за Донецкий аэропорт

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 47152 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 64849 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 79577 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120654 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111022 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137342 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144571 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130103 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130171 просмотра

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Пять лет назад состоялся первый бой за Донецкий аэропорт

Пять лет назад состоялся первый бой за Донецкий аэропорт

Киев  •  УНН

 • 51759 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В Украине сегодня вспоминают начало боев украинских военных за Донецкий аэропорт. Первая битва состоялась 26 мая 2014 года, передает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Точка отсчета. Вооруженные Силы Украины впервые показали свой характер в бою с превосходящим и сильным противником. Успешная операция стала переломной для украинских военных и определила дальнейший ход Антитеррористической операции", - говорится в сообщении пресс-службы Генштаба.

Так, по информации Вооруженных сил Украины, бои за установление контроля над международным аэропортом, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года.

В течение 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ГАП погибли 58 "киборгов".

21 января 2015 года приняли решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Во время операции по освобождению нового терминала 26 мая 2014 года не погиб ни один украинский военный. Потери боевиков "ДНР" составляли примерно 100 человек, среди них оказалось 33 выходцы из России.

В общем оборона Донецкого аэропорта украинской армией длилась рекордные 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали "киборгами". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

Напомним, 20 января в Украине отмечают день памяти защитников донецкого аэропорта.

Украинские Национальные Новости

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