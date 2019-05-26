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П’ять років тому відбувся перший бій за Донецький аеропорт

П’ять років тому відбувся перший бій за Донецький аеропорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. В Україні сьогодні згадують початок боїв українських військових за Донецький аеропорт. Перша битва відбулася 26 травня 2014 року, передає УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

“Точка відліку. Збройні Сили України вперше показали свій характер у бою з переважаючим і сильним противником. Успішна операція стала переломною для українських військових та визначила подальший перебіг Антитерористичної операції”, — йдеться в повідомленні прес-служби Генштабу.

Так, за інформацією Збройних сил України, бої за встановлення контролю над міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.

Протягом 18-21 січня 2015 року в результаті підриву терміналу ДАП загинули 58 “кіборгів”.

21 січня 2015 року ухвалили рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу — цей об’єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Під час операції звільнення нового терміналу 26 травня 2014 року не загинув жоден український військовий. Втрати бойовиків “ДНР” становили приблизно 100 осіб, серед них виявилось 33 вихідці з Росії.

Загалом оборона Донецького аеропорту українською армією тривала рекордні 242 дні, а відважних і незламних захисників аеропорту назвали “кіборгами”. Захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 бійців.

Нагадаємо, 20 січня в Україні відзначають день пам’яті захисників донецького аеропорту.

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