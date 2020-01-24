Пять лет назад боевики обстреляли микрорайон в Мариуполе

24 января 2015 года в 09:15 начался массированный обстрел микрорайона Восточный. Попадания снарядов были зафиксированы на улицах Олимпийской, Киевской, между школами № 5 и № 69, также снаряды взорвались в непосредственной близости от рынков "Денис" и "Киевский". Люди начали покидать районы, попавшие под обстрел. Были организованы автобусные спецрейсы по доставке людей в центральную часть города.

В результате массированного обстрела погиб 31 человек (среди погибших больше половины - женщины и один ребенок), еще более 100 получили ранения. Полностью и частично было разрушено более 200 домов. Этот обстрел стал самым масштабным с начала проведения АТО.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 11 военнослужащим, из которых 7 кадровых военных ВС РФ и 4 боевика "Л/ДНР", в обстреле микрорайона "Восточный" в Мариуполе из установок "Град" 24 января 2015 года.

ГПУ сообщила о подозрении трем офицерам РФ по делу об обстреле Мариуполя. Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.

В 2016 году в Мариуполе осудили экс-милиционера, который приводил "Грады" во время обстрела микрорайона.