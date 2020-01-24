Пять лет назад боевики обстреляли микрорайон в Мариуполе

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 33223 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 73190 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 119840 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 112647 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 64556 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72841 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186908 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150474 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158527 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138611 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.8м/с
40%
Популярные новости

Фонды сэра Элтона Джона в россии признали нежелательными из-за "ЛГБТ-пропаганды"

15 апреля, 17:19 • 8154 просмотра

Еще не определились с точным форматом: Рютте не смог ответить, пригласят ли Зеленского на саммит НАТО

15 апреля, 17:26 • 7422 просмотра

"Miss Eco International-2025": Украину представит Елизавета Адамская в платье, украшенном цитатами из стихов

15 апреля, 17:55 • 6758 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 6458 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 7904 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 119840 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 112647 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87985 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 100003 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129977 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 6546 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11671 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14314 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17081 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19046 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Пять лет назад боевики обстреляли микрорайон в Мариуполе

Киев • УНН

 • 27506 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Пять лет назад, 24 января 2015 года, российские боевики выпустили по мирному кварталу Мариуполя Восточному одновременно три кассеты с реактивной установки "Град". В результате массированного обстрела погиб 31 человек (среди погибших больше половины - женщины и один ребенок), еще более 100 получили ранения, передает УНН.

Пять лет назад боевики обстреляли микрорайон в Мариуполе

24 января 2015 года в 09:15 начался массированный обстрел микрорайона Восточный. Попадания снарядов были зафиксированы на улицах Олимпийской, Киевской, между школами № 5 и № 69, также снаряды взорвались в непосредственной близости от рынков "Денис" и "Киевский". Люди начали покидать районы, попавшие под обстрел. Были организованы автобусные спецрейсы по доставке людей в центральную часть города.

В результате массированного обстрела погиб 31 человек (среди погибших больше половины - женщины и один ребенок), еще более 100 получили ранения. Полностью и частично было разрушено более 200 домов. Этот обстрел стал самым масштабным с начала проведения АТО.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 11 военнослужащим, из которых 7 кадровых военных ВС РФ и 4 боевика "Л/ДНР", в обстреле микрорайона "Восточный" в Мариуполе из установок "Град" 24 января 2015 года.

ГПУ сообщила о подозрении трем офицерам РФ по делу об обстреле Мариуполя. Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.

В 2016 году в Мариуполе осудили экс-милиционера, который приводил "Грады" во время обстрела микрорайона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.67
Bitcoin
$83,634.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,286.74
Ethereum
$1,598.73