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П'ять років тому бойовики обстріляли мікрорайон у Маріуполі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. П'ять років тому, 24 січня 2015 року, російські бойовики випустили по мирному кварталу Маріуполя Східному одночасно три касети з реактивної установки "Град". В результаті масованого обстрілу загинула 31 людина (серед загиблих більше половини - жінки і одна дитина), ще понад 100 отримали поранення, передає УНН.

П'ять років тому бойовики обстріляли мікрорайон у Маріуполі

24 січня 2015 року о 09:15 почався масований обстріл мікрорайону Східний. Попадання снарядів були зафіксовані на вулицях Олімпійській, Київській, між школами № 5 і № 69, також снаряди вибухнули в безпосередній близькості від ринків "Денис" і "Київський". Люди почали покидати райони, що потрапили під обстріл. Були організовані автобусні спецрейси по доставці людей в центральну частину міста.

В результаті масованого обстрілу загинула 31 особа (серед загиблих більше половини - жінки і одна дитина), ще понад 100 отримали поранення. Повністю і частково було зруйновано понад 200 будинків. Цей обстріл став наймасштабнішим з початку проведення АТО.

Служба безпеки України повідомила про підозру 11 військовослужбовцям, з яких 7 кадрових військових ЗС РФ та 4 бойовики "Л/ДНР", в обстрілі мікрорайону "Східний" в Маріуполі з установок "Град" 24 січня 2015 року.

ГПУ повідомила про підозру трьом офіцерам РФ у справі про обстріл Маріуполя. Дії зазначених осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) КК України.

У 2016 році в Маріуполі засудили ексміліціонера, який наводив "Гради" під час обстрілу мікрорайону.

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