ГПУ повідомила про підозру трьом офіцерам РФ у справі про обстріл Маріуполя
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 27 лютого. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила трьом офіцерам збройних сил Росії та одному українцю про підозру в скоєні теракту у Маріуполі, внаслідок якого загинули 30 осіб, передає УНН.
“Генеральна прокуратура розпочала розслідування стосовно трьох офіцерів Збройних Сил РФ та громадянина України, який воював на боці бойовиків. Особи вважаються причетними до артилерійського обстрілу мікрорайону „Східний“ м. Маріуполя. Внаслідок терористичного акту загинуло 30 осіб, ще 119 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, пошкоджено житлові та нежитлові будинки, інфраструктуру”, — повідомляють у прес-службі Генеральної прокуратури України.
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Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) , ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) КК України.