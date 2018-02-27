ГПУ сообщила о подозрении трем офицерам РФ по делу об обстреле Мариуполя

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60491 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73174 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76073 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106519 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100177 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104451 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111444 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117063 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122757 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134262 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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ГПУ сообщила о подозрении трем офицерам РФ по делу об обстреле Мариуполя

ГПУ сообщила о подозрении трем офицерам РФ по делу об обстреле Мариуполя

Киев  •  УНН

 • 9918 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 27 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины сообщила трем офицерам вооруженных сил России и одному украинскому о подозрении в совершении теракта в Мариуполе, в результате которого погибли 30 человек, передает УНН.

"Генеральная прокуратура начала расследование в отношении трех офицеров Вооруженных Сил РФ и гражданина Украины, который воевал на стороне боевиков. Лица считаются причастными к артиллерийскому обстрелу микрорайона "Восточный" г. Мариуполя. В результате террористического акта погибли 30 человек, еще 119 получили телесные повреждения различной степени тяжести, повреждено жилые и нежилые дома, инфраструктура", - сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

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Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.

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