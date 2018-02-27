ГПУ сообщила о подозрении трем офицерам РФ по делу об обстреле Мариуполя

"Генеральная прокуратура начала расследование в отношении трех офицеров Вооруженных Сил РФ и гражданина Украины, который воевал на стороне боевиков. Лица считаются причастными к артиллерийскому обстрелу микрорайона "Восточный" г. Мариуполя. В результате террористического акта погибли 30 человек, еще 119 получили телесные повреждения различной степени тяжести, повреждено жилые и нежилые дома, инфраструктура", - сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

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Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.