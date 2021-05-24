Пять пассажиров рейса Ryanair не добрались до Вильнюса после посадки в Минске - СМИ

Детали

Так, начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис отказался разглашать имена людей, оставшихся в Минске.

Глава Ryanair Майкл О’Лири назвал инцидент угоном самолета, организованным на государственном уровне. Ранее в понедельник он высказал предположение, что на рейсе были силовики, которые высадились в Минске.

Это означало бы, что операция была скоординирована с агентами, находившимися на территории Греции, пишет издание.

Белорусский университет в Вильнюсе ранее также сообщил сообщил, что в Минске была задержана 23-летняя студентка вуза София Сапега, путешествовавшая с Протасевичем. Университет потребовал ее освобождения.

По словам Кишкиса, литовская полиция допрашивает долетевших до Вильнюса пассажиров и осматривает самолет.

Заместитель генерального прокурора Литвы отметил, что расследование может затянуться на несколько месяцев.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании граждан России из числа пассажиров рейса компании Ryanair, экстренно посаженного в аэропорту Минска днем 23 мая. По его словам, белорусская сторона проинформирует посольство РФ о задержании граждан России и предоставит информацию.

Контекст

Около 15 часов дня 23 мая самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.



“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося. Ситуацию и возможные санкции в отношении белорусских властей будут обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе, который начинается 24 мая.