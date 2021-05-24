П'ять пасажирів рейсу Ryanair не дісталися до Вільнюса після посадки в Мінську - ЗМІ

Деталі

Так, начальник Бюро кримінальної поліції Литви Роландас Кішкіс відмовився розголошувати імена людей, що залишилися в Мінську.

Глава Ryanair Майкл О’Лірі назвав інцидент викраденням літака, організованим на державному рівні. Раніше в понеділок він висловив припущення, що на рейсі були силовики, які висадилися в Мінську.

Це означало б, що операція була скоординована з агентами, які перебували на території Греції, пише видання.

Білоруський університет у Вільнюсі раніше також повідомив повідомив, що в Мінську була затримана 23-річна студентка вузу Софія Сапєга, яка подорожувала з Протасєвічєм. Університет зажадав її звільнення.

За словами Кішкіса, литовська поліція допитує пасажирів, які долетіли до Вільнюса і оглядає літак.

Заступник генерального прокурора Литви зазначив, що розслідування може затягтися на декілька місяців.

Реакція Кремля

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше сьогодні заявив, що Кремль не має інформації про затримання громадян Росії з числа пасажирів рейсу компанії Ryanair, екстрено посадженого в аеропорту Мінська вдень 23 травня. За його словами, білоруська сторона проінформує посольство РФ про затримання громадян Росії і надасть інформацію.

Контекст

Близько 15-ї години дня 23 травня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.



“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапєгу, дівчину Протасєвіча.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади обговорюватимуть на саміті ЄС в Брюсселі, який починається 24 травня.