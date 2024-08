Пять невероятных вестернов прошлого века, что посмотреть в выходные

Приключенческие путешествия по Дикому Западу, неизвестные всадники, меткие стрелки, искатели легких денег, хладнокровные головорезы, отважные и смелые ковбои, все это понравится ценителям захватывающих фильмов. УНН предлагает подборку старых Вестернов которые можно посмотреть на выходных.

Хороший, плохой, злой (The Good, the Bad and the Ugly) 1966 - по сюжету фильма главный герой в одиночестве путешествует по Дикому Западу во время Гражданской войны в США, у него нет ни друзей, ни родных. В дороге он внезапно встречает двух стрелков Туко и Блонди, таких же виртуозных, как и он сам. Вместе они пускаются на поиски золотых монетах, чтобы присвоить их себе и разбогатеть. Каждый не желает делить успех ни с кем, и пойдет ради победы на что угодно. Через некоторое время стрелки понимают, что их союз временный, и когда он распадется, каждый окажется сам за себя.

Жанр: Фильм, Вестерн

Страна: США, Великобритания, Канада

Режиссер: Серджио Леоне

Актеры: Клинт Иствуд, Эли Воллах, Ли Ван Клиф, Альдо Жоффре, Луиджи Пистилли, Рада Рассимов, Джон Барта.

На несколько долларов больше (For a Few Dollars More) 1965 - лучший стрелок на всем Диком Западе Разобравшись с войной кланов в маленьком городке, человек без имени продолжает свое путешествие. Он нанимается охотником за головами, и ему поручают найти и уничтожить жестокую и кровожадную банду мексиканца Индио. Преступник-садист и его головорезы уже нацелились ограбить неприступный Банк Эль-Пасо. Объединившись с таким же охотником за головорезами, полковником Мортимером, человек без имени неотступно идет по следу банды.

Жанр: Фильм, Вестерн

Страна: Италия, Испания, ФРГ

Режиссер: Серджио Леоне

Актеры: Клинт Иствуд, Ли Ван Клиф, Джан Мария Волонте, Мара Крупп, Луиджи Пистилли, Клаус Кински, Бенито Стефанелли, Альдо Самбрель, Роберто Камардьель, Томас Бланко.

За горсть долларов (A Fistful of Dollars) 1964 - человек без имени лучший стрелок на всем Диком Западе едет в Сан-Мигель, выбеленный солнцем пограничный город, где все либо богаты, либо мертвы. По его мнению, этот сонный город дает отличную возможность быстро заработать деньги. Таинственный незнакомец вскоре оказывается в центре разрушительной, давней вражды между двумя влиятельными кланами, которые контролируют город. Понимая, что в одиночку победить разбойников ему не под силу, стрелок решает столкнуть банды между собой и развязать небольшую уличную войну.

Жанр: Фильм, Драма, Боевик, Вестерн

Страна: Италия, Испания, ФРН

Режиссер: Серджио Леоне

Актеры: Клинт Иствуд, Джан Мария Волонте, Марианни Кох, Вольфганг Лукши, Зигхардт Рупп, Йозеф Эггер, Антонио Прието, Хосе Кальво, Маргарита Лосано.

Поезд на Юму (3:10 to Yuma 1957) - известный грабитель Бен Уэйд и его банда нападают на дилижанс, перевозящий золото. Захватив добычу, Уэйд приказывает переходить границу в одиночку - банда разъезжается, но он задерживается в городе, где его арестовывают. Необходимо срочно перевезти Вейда в более надежное место. Доставить его к поезду, который отходит в 3:10 до Юмы. Выполнением этой работы должен заняться владелец бедного ранчо, по имени Дэн Эванс, который зарабатывает себе на жизнь тяжелым трудом. Но как оказалось, Эванс очень принципиальный человек и для него деньги не так важны. Он вместе с Вейдом начинает опасное путешествие к станции..

Жанр: Фильм, Драма, Триллер, Вестерн

Страна: США

Режиссер: Делмер Дэйвс

Актеры: Гленн Форд, Ван Хефлин, Фелиция Фарр, Леора Дана, Генри Джонс, Ричард Джекел, Роберт Эмгардт, Шеридан Камрейт, Джордж Митчелл

Скиталец высокогорных равнин (High Plains Drifter) 1973 - загадочный незнакомец которому не страшны ни бандиты, ни неизвестность заезжает в шахтерский городок Лаго, где жители города живут в тени темной тайны. К отважному всаднику обращается местный шериф. Он просит незнакомца помочь ему дать отпор трем бандитам, которые недавно убили федерального маршала. Несмотря на то, что убийц арестовали и осудили, вскоре они все равно оказались на свободе и теперь терроризируют горожан. После недолгих уговоров таинственный всадник соглашается помочь городку.

Жанр: Фильм, Драма, Детектив, Вестерн

Страна: США

Режиссер: Клинт Иствуд