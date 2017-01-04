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Пять стран стали непостоянными членами Совбеза ООН

Пять стран стали непостоянными членами Совбеза ООН

Киев • УНН

 • 7934 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. С начала этого года Боливия, Эфиопия, Италия, Казахстан и Швеция заняли кресла непостоянных членов Совета безопасности ООН, передает УНН со ссылкой на Центр новостей Организации.

Как отмечается, срок их полномочий - два года. Швеция сразу же заступила на пост главы Совета безопасности ООН.

Совет безопасности состоит из пятнадцати членов Организации. Великобритания, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Франция являются постоянными членами Совета безопасности. Еще десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Ежегодно проводится замена пяти из 10 непостоянных членов.

В прошлом году непостоянными членами Совета на 2016-2017 годы были избраны Египет, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония. Новые члены - Боливия, Эфиопия, Италия, Казахстан и Швеция - заменят в Совете Анголу, Малайзию, Новую Зеландию, Венесуэлу и Испанию, срок полномочий которых истек 31 декабря 2016 г.

Напомним, Украина возглавила комитет Совбеза ООН.

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