П'ять країн стали непостійними членами Радбезу ООН

Як зазначається, термін їх повноважень - два роки. Швеція відразу ж заступила на посаду голови Ради безпеки ООН.

Рада безпеки складається з п'ятнадцяти членів Організації. Велика Британія, Китайська Народна Республіка, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки та Франція є постійними членами Ради безпеки. Ще десять непостійних членів обираються Генеральною Асамблеєю на два роки. Щороку проводиться заміна п'яти з 10 непостійних членів.

У минулому році непостійними членами Ради на 2016-2017 роки були обрані Єгипет, Сенегал, Україна, Уругвай і Японія. Нові члени - Болівія, Ефіопія, Італія, Казахстан і Швеція - замінять в Раді Анголу, Малайзію, Нову Зеландію, Венесуелу і Іспанію, термін повноважень яких закінчився 31 грудня 2016 року.

Нагадаємо, Україна очолила комітет Радбезу ООН.