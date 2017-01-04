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П'ять країн стали непостійними членами Радбезу ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. З початку цього року Болівія, Ефіопія, Італія, Казахстан і Швеція зайняли крісла непостійних членів Ради безпеки ООН, передає УНН з посиланням на Центр новин Організації.

Як зазначається, термін їх повноважень - два роки. Швеція відразу ж заступила на посаду голови Ради безпеки ООН.

Рада безпеки складається з п'ятнадцяти членів Організації. Велика Британія, Китайська Народна Республіка, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки та Франція є постійними членами Ради безпеки. Ще десять непостійних членів обираються Генеральною Асамблеєю на два роки. Щороку проводиться заміна п'яти з 10 непостійних членів.

У минулому році непостійними членами Ради на 2016-2017 роки були обрані Єгипет, Сенегал, Україна, Уругвай і Японія. Нові члени - Болівія, Ефіопія, Італія, Казахстан і Швеція - замінять в Раді Анголу, Малайзію, Нову Зеландію, Венесуелу і Іспанію, термін повноважень яких закінчився 31 грудня 2016 року.

Нагадаємо, Україна очолила комітет Радбезу ООН.

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