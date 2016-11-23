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Пять категорий лиц получат господдержку для получения высшего образования

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Правительство утвердило Порядок и условия предоставления государственной целевой поддержки для пяти категорий граждан для получения профессионально-технического и высшего образования, что будет предоставляться им в течение обучения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МОН Украины.

Пять категорий лиц получат господдержку для получения высшего образования

"Это очень важный проект постановления, который мы довольно долго согласовывали, но он наконец урегулирует условия предоставления государственной целевой поддержки для этих уязвимых категорий граждан. В частности, это связано с бесплатным обучением, предоставление бесплатных комплектов учебников и т.д. ", - отметила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Поддержка будет предоставляться:
1) лицам, признанным участниками боевых действий в соответствии с пунктом 19 части первой статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты";
2) детям лиц, признанных участниками боевых действий в соответствии с пунктом 19 части первой статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты";
3) детям, отнесенных к лицам, указанным в абзацах четвертом-восьмом и четырнадцатом пункта 1 части первой статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты";
4) детям, один из родителей которых погиб (пропал без вести или умер) вследствие заболевания, полученного в период участия в антитеррористической операции;
5) детям, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица.

В общем, помощь будет предоставляться в виде полной или частичной оплаты обучения за счет средств общего фонда государственного или местного бюджетов, льготных долгосрочных кредитов на обучение, социальной стипендии, бесплатного обеспечения учебниками, бесплатного проживания в ученических общежитиях и бесплатного доступа к сети Интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Украинские Национальные Новости

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