П'ять категорій осіб отримають держпідтримку для здобуття вищої освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Уряд затвердив Порядок та умови надання державної цільової підтримки для п'яти категорій громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, що надаватиметься їм протягом навчання. Про це УНН повідомили у прес-службі МОН України.
“Це дуже важливий проект постанови, який ми досить довго узгоджували, але він нарешті врегулює умови надання державної цільової підтримки для цих вразливих категорій громадян. Зокрема, це пов’язано з безоплатним навчанням, надання безкоштовних комплектів підручників тощо”, — наголосила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
Підтримка надаватиметься:
1) особам, що визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
2) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
3) дітям, які віднесені до осіб, зазначених в абзацах четвертому-восьмому та чотирнадцятому пункту 1 частини першої статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
4) дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти або помер) внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
5) дітям, що зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.
Загалом, допомога буде надаватися у вигляді повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів, пільгових довгострокових кредитів на навчання, соціальної стипендії, безоплатного забезпечення підручниками, безоплатного проживання в учнівських гуртожитках та безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах.