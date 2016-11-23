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П'ять категорій осіб отримають держпідтримку для здобуття вищої освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Уряд затвердив Порядок та умови надання державної цільової підтримки для п'яти категорій громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, що надаватиметься їм протягом навчання. Про це УНН повідомили у прес-службі МОН України.

П'ять категорій осіб отримають держпідтримку для здобуття вищої освіти

“Це дуже важливий проект постанови, який ми досить довго узгоджували, але він нарешті врегулює умови надання державної цільової підтримки для цих вразливих категорій громадян. Зокрема, це пов’язано з безоплатним навчанням, надання безкоштовних комплектів підручників тощо”, — наголосила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Підтримка надаватиметься:
1) особам, що визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
2) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
3) дітям, які віднесені до осіб, зазначених в абзацах четвертому-восьмому та чотирнадцятому пункту 1 частини першої статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
4) дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти або помер) внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
5) дітям, що зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Загалом, допомога буде надаватися у вигляді повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів, пільгових довгострокових кредитів на навчання, соціальної стипендії, безоплатного забезпечення підручниками, безоплатного проживання в учнівських гуртожитках та безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах.

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