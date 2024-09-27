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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 15:57  •  4803 просмотра

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УНН предлагает подборку из пяти захватывающих фильмов о магии и иллюзиях. Среди них "Иллюзия обмана", "Оз: Великий и Могучий", "Магия лунного сияния", "Невероятный Берт Вандерстоун" и "Великий Бак Говард".

Невероятный мир магии и иллюзий, загадочные фокусные трюки, веселая и приключенческая жизнь главных героев, все это и многое другое для ценителей увлекательных и разнообразных историй. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в эти выходные.

Иллюзия обмана (Now You See Me) 2013 - главные герои детективного фильма объединились в команду, чтобы создать самое грандиозное шоу, способное стереть грань между реальностью и вымыслом. Они проворачивают невероятные трюки собирая огромные аудитории. Однако мало кто догадывается, что именно эти фокусники являются виновниками масштабных преступлений. Ради больших денег они идут на огромные риски, фокусники проворачивают свои аферы на глазах у зрителей. Профессионалы делают это не только ради крупной наживы, но и для того, чтобы обмануть ФБР, которое считается непобедимым.

  • Жанр: Фильм, Триллер, Детектив, Криминал
  • Страна: США, Франция
  • Режиссер: Луи Летерье
  • Актеры: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко, Марк Руффало, Мелани Лоран, Морган Фримен, Майкл Кейн, Майкл Келли, Хосе Гарсия, Джессика Линдси.

Оз: Великий и Могучий (Oz the Great and Powerful) 2013 - Оскар Диггс мелкий цирковой фокусник с сомнительной репутацией, который больше склонен к мошенничеству, чем к колдовству. Однажды сильный ураган уносит Оскара в невероятную страну Оз. Оказавшись в новом месте, фокусник намерен обмануть еще больше людей своими трюками, тем более что местные жители приняли его за настоящего могущественного волшебника. Однако все меняется, когда он встречает трех ведьм - Теодору, Эванору и Глинду, которые не уверены, что он - великий волшебник, которого все ждали.Оскар оказывается втянутым в масштабное противостояние добра и зла, где ему придется понять, что есть вещи гораздо важнее, чем собственная выгода.

  • Жанр: Фильм, Фэнтези, Семейный, Приключения
  • Страна: США
  • Режиссер: Сэм Рэйми
  • Актеры: Мила Кунис, Джеймс Франко, Мишель Уильямс, Рэйчел Вайс, Зак Брафф, Билл Коббс, Тони Кокс, Джои Кинг, Стивен Р. Гарт, Эбигейл Спенсер, Брюс Кэмпбелл.

Магия лунного сияния (Magic in the Moonlight) 2014 - главный герой фильма Стэнли Кроуфорд - фокусник, который посвятил свою жизнь раскрытию ясновидящих-мошенников. Однажды старый друг предлагает ему отправиться на Лазурный берег, чтобы вывести на чистую воду ясновидящую Софи, которая гастролирует по Европе вместе со своей матерью интриганкой. Однако, чем больше времени он проводит с Софи, то начинает думать, что она действительно может общаться с другим миром, но что еще хуже, он может влюбиться в нее.

  • Жанр: Фильм, Драма, Комедия, Мелодрама, Мелодрама
  • Страна: США, Франция
  • Режиссер: Вуди Аллен
  • Актеры: Колин Ферт, Эмма Стоун, Айлин Аткинс, Марша Гей Гарден, Джеки Уивер, Хэмиш Линклейтер, Саймон МакБерни, Эрика Лирсен, Катрин МакКормак.

Невероятный Берт Вандерстоун (The Incredible Burt Wonderstone) 2013 - Волшебники-суперзвезды Берт Вандерстоун и Антон Марвелтон годами вели супер шоу Лас-Вегас-Стрип, собирая миллионы зрителей. Много лет шоу имело большую популярность, но с появлением Стива Грея все изменилось. Столкнувшись с жестокой конкуренцией уличного фокусника, чей культ растет с каждым эпатажным трюком, их шоу начинает выглядеть устаревшим. Но все еще есть шанс, что Берт и Антон смогут спасти свое шоу.

  • Жанр: Комедия
  • Страна: США
  • Режиссер: Дон Скардино
  • Актеры: Стив Карелл, Стив Бушеми, Оливия Уайлд, Джим Керри, Джеймс Гандольфини, Алан Аркин, Джей Мор, Михаэль Хербиг, Мейсон Кук, Люк Ванек.

Великий Бак Говард (The Great Buck Howard) 2008 - по сюжету фильма главный герой нервный Бак Ховард, некогда популярный иллюзионист, пытается вернуть былое величие, тогда как его новый ассистент, молодой парень, бросивший юридический факультет, меняет жизненные приоритеты и пытается найти свое место в мире.

  • Жанр: Комедия, Драма, Фильм
  • Страна: США
  • Режиссер: Шон МакГинли
  • Актеры: Джон Малкович, Колин Хэнкс, Эмели Блант, Рики Джей, Стив Зан, Том Хэнкс и другие.
Ольга Розгон

Ольга Розгон

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