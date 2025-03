П’ять фільмів про світ магії та ілюзій: що подивитись у вихідні

Неймовірний світ магії та ілюзій, загадкові фокусні трюки, веселе і пригодницьке життя головних героїв, все це і багато іншого для поціновувачів захоплюючих та різноманітних історій. УНН пропонує добірку фільмів, які можна подивитися цими вихідними.

Ілюзія обману (Now You See Me) 2013 - головні герої детективного фільму об'єдналися в команду, щоб створити найграндіозніше шоу, здатне стерти межу між реальністю та вигадкою. Вони провертають неймовірні трюки збираючи величезні аудиторії. Однак мало хто здогадується, що саме ці фокусники є винуватцями масштабних злочинів. Заради великих грошей вони йдуть на величезні ризики, фокусники провертають свої афери на очах у глядачів. Професіонали роблять це не тільки заради великої наживи, але й для того, щоб обдурити ФБР, яке вважається непереможним.

Жанр: Фільм, Трилер, Детектив, Кримінал

Країна: США, Франція

Режисер: Луї Летер'є

Актори: Джесі Айзенберґ, Вуді Гаррельсон, Айла Фішер, Дейв Франко, Марк Руффало, Мелані Лоран, Морґан Фрімен, Майкл Кейн, Майкл Келлі, Хосе Ґарсія, Джессіка Ліндсі.

Оз: Великий та Могутній (Oz the Great and Powerful) 2013 - Оскар Діггс дрібний цирковий фокусник із сумнівною репутацією, який більше схильний до шахрайства, ніж до чаклунства. Одного разу сильний ураган відносить Оскара в неймовірну країну Оз. Опинившись в новому місці, фокусник має намір обдурити ще більше людей своїми трюками, тим паче що місцеві жителі прийняли його за справжнього могутнього чарівника. Однак усе змінюється, коли він зустрічає трьох відьом - Теодору, Еванору і Глінду, які не впевнені, що він - великий чарівник, якого всі чекали.Оскар опиняється втягнутим в масштабне протистояння добра і зла, де йому доведеться зрозуміти, що є речі набагато важливіші, ніж власна вигода.

Жанр: Фільм, Фентезі, Сімейний, Пригоди

Країна: США

Режисер: Сем Реймі

Актори: Міла Куніс, Джеймс Франко, Мішель Вільямс, Рейчел Вайс, Зак Брафф, Білл Коббс, Тоні Кокс, Джої Кінг, Стівен Р. Гарт, Ебігейл Спенсер, Брюс Кемпбелл.

Магія місячного сяйва (Magic in the Moonlight) 2014 – головний герой фільму Стенлі Кроуфорд — фокусник, який присвятив своє життя розкриттю ясновидців-шахраїв. Одного разу старий друг пропонує йому відправитися на Лазурний берег, щоб вивести на чисту воду ясновидицю Софі, яка гастролює по Європі разом зі своєю матір'ю інтриганкою. Однак, чим більше часу він проводить з Софі, то починає думати, що вона справді може спілкуватися з іншим світом, але що ще гірше, він може закохатися в неї.

Жанр: Фільм, Драма, Комедія, Мелодрама

Країна: США, Франція

Режисер: Вуді Аллен

Актори: Колін Ферт, Емма Стоун, Айлін Аткінс, Марша Гей Гарден, Джекі Вівер, Геміш Лінклейтер, Саймон МакБерні, Еріка Лірсен, Катрін МакКормак.

Неймовірний Берт Вандерстоун (The Incredible Burt Wonderstone) 2013 - Чарівники-суперзірки Берт Вандерстоун і Антон Марвелтон роками вели супер шоу Лас-Вегас-Стріп, збираючи мільйони глядачів. Багато років шоу мало велику популярність, але з появою Стіва Грея все змінилося. Зіткнувшись із жорстокою конкуренцією вуличного фокусника, чий культ зростає з кожним епатажним трюком, їхнє шоу починає виглядати застарілим. Але все ще є шанс, що Берт і Антон зможуть врятувати своє шоу.

Жанр: Комедія

Країна: США

Режисер: Дон Скардіно

Актори: Стів Карелл, Стів Бушемі, Олівія Уайлд, Джим Керрі, Джеймс Гандольфіні, Алан Аркін, Джей Мор, Міхаель Хербіг, Мейсон Кук, Люк Ванек.

Великий Бак Говард (The Great Buck Howard) 2008 – за сюжетом фільму головний герой нервовий Бак Ховард, колись популярний ілюзіоніст, намагається повернути колишню велич, тоді як його новий асистент, молодий хлопець, який кинув юридичний факультет, змінює життєві пріоритети і намагається знайти своє місце у світі.

Жанр: Комедія, Драма, Фільм

Страна: США

Режиссер: Шон МакГінлі