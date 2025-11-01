$42.080.01
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре

Киев • УНН

 2550 просмотра

В ноябре 2025 года на экраны выйдут пять долгожданных фильмов: научная фантастика, триллеры, историческая драма и биографическая лента. Среди премьер — "Хищник: Дикие земли", "Нюрнберг", "Иллюзия обмана 3", "Бегущий человек" и "Королева ринга".

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре

Блокбастеры, напряженные триллеры, исторические драмы и возвращение легендарных франшиз - ноябрь обещает стать жарким для киноманов. УНН подготовил подборку премьер, которые стоит увидеть на большом экране в этом месяце.

Хищник: Дикие земли (Predator: Badlands)

"Хищник: Дикие земли" открывает новую главу легендарной франшизы. Действие переносит зрителя в будущее - на отдаленную планету, где молодой Хищник, изгнанный из своего клана, объединяется с Той - неожиданной союзницей. Вместе они отправляются в рискованное путешествие, ведущее к решающему столкновению с его самым опасным врагом.

• Жанр: научная фантастика;

• Страна: США;

• Режиссер: Дэн Трахтенберг;

• Актеры: Эль Фаннинг, Димитриус Шустер-Колоаматанг;

• В украинском прокате с: 06.11.2025.

Нюрнберг (Nuremberg)

Психиатр Второй мировой войны Дуглас Келли занимается оценкой психического состояния пленных нацистских лидеров и постепенно погружается в одержимость пониманием природы зла. В центре его внимания - Герман Геринг, один из ближайших соратников Гитлера. Такая заинтересованность может как помочь расследованию, так и поставить под угрозу легитимность первого международного судебного процесса - Нюрнбергского трибунала.

• Жанр: исторический, триллер;

• Страна: США;

• Режиссер: Джеймс Вандербилт;

• Актеры: Рассел Кроу, Рами Малек, Майкл Шеннон;

• В украинском прокате с: 06.11.2025.

Иллюзия обмана 3 (Now You See Me: Now You Don't)

В новой части легендарные иллюзионисты возвращаются. Четыре Всадника под предводительством Дэниела Атласа снова объединяют усилия. Их задача — разыскать трех самых одаренных фокусников и вместе совершить дерзкое ограбление семьи Вандербергов, которые используют бриллианты для отмывания средств. Чтобы разрушить планы мафиозного клана, Всадники должны похитить уникальную реликвию - Бриллиант Сердца, самый дорогой драгоценный камень в истории.

• Жанр: комедия, экшн, триллер, криминал;

• Страна: США;

• Режиссер: Рубен Флейшер;

• Актеры: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Морган Фримен, Ариана Гринблатт, Джастис Смит, Розамунд Пайк;

• В украинском прокате с: 12.11.2025.

Бегущий человек (The Running Man)

В недалеком будущем мир разделен на элиту и пролетариат: для одних - роскошь, для других - борьба за выживание. Единственный шанс выбраться из бедности - смертельное реалити-шоу "Бегущий человек", где на участников охотятся охотники, а толпа требует зрелища. Бен Ричардс, рабочий в отчаянии, участвует в игре, чтобы спасти семью. Но он не просто беглец - он угроза системе. Теперь за ним охотятся не только охотники, но и сам создатель шоу.

• Жанр: экшн, триллер, научная фантастика, антиутопия;

• Страна: США;

• Режиссеры: Эдгар Райт;

• Актеры: Глен Пауэлл, Колман Доминго, Кэти О’Брайан, Джош Бролин;

• В украинском прокате с: 13.11.2025.

Королева ринга (Christy)

Фильм основан на реальной истории Кристи Мартин - одной из самых известных фигур в женском боксе. Она стала первой женщиной, которая подписала контракт с легендарным промоутером Доном Кингом и стала иконой бокса 90-х. Но за спортивными достижениями скрывалась непростая жизнь. Пережив покушение, Кристи доказала, что ее сила - не только в ударах, но и в несгибаемом характере.

• Жанр: экшн, драма;

• Страна: США;

• Режиссер: Дэвид Мишо;

• Актеры: Сидни Суини, Бен Фостер, Мерритт Уивер;

• В украинском прокате с: 20.11.2025.

Ольга Розгон

ОбществоУНН Lite
Режиссер
Фильм
Соединённые Штаты