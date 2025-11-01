$42.080.01
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Ексклюзив
07:00 • 13752 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
06:00 • 18074 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 25637 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 41410 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 38312 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 34807 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 35874 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 30451 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 53997 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді

Київ • УНН

 • 3914 перегляди

У листопаді 2025 року на екрани вийдуть п'ять довгоочікуваних фільмів: наукова фантастика, трилери, історична драма та біографічна стрічка. Серед прем'єр — "Хижак: Дикі землі", "Нюрнберг", "Ілюзія обману 3", "Людина, що біжить" та "Королева рингу".

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді

Блокбастери, напружені трилери, історичні драми та повернення легендарних франшиз - листопад обіцяє стати гарячим для кіноманів. УНН підготував добірку прем’єр, які варто побачити на великому екрані цього місяця.

Хижак: Дикі землі (Predator: Badlands)

"Хижак: Дикі землі" відкриває нову главу легендарної франшизи. Дія переносить глядача у майбутнє - на віддалену планету, де молодий Хижак, вигнаний зі свого клану, об'єднується з Тією - неочікуваною союзницею. Разом вони вирушають у ризиковану мандрівку, що веде до вирішального зіткнення з його найнебезпечнішим ворогом.

• Жанр: наукова фантастика;

• Країна: США;

• Режисер: Ден Трактенберґ;

• Актори: Елль Фаннінґ, Дімітріус Шустер-Колоаматанґі;

• В українському прокаті з: 06.11.2025.

Нюрнберг (Nuremberg)

Психіатр Другої світової війни Дуглас Келлі займається оцінкою психічного стану полонених нацистських лідерів і поступово занурюється в одержимість розумінням природи зла. У центрі його уваги - Герман Герінг, один із найближчих соратників Гітлера. Така зацікавленість може як допомогти розслідуванню, так і поставити під загрозу легітимність першого міжнародного судового процесу - Нюрнберзького трибуналу.

• Жанр: історичний, трилер;

• Країна: США;

• Режисер: Джеймс Вандербілт;

• Актори: Расселл Кроу, Рамі Малек, Майкл Шенно;

• В українському прокаті з: 06.11.2025.

Ілюзія обману 3 (Now You See Me: Now You Don't)

У новій частині легендарні ілюзіоністи повертаються. Чотири Вершники під проводом Деніела Атласа знову об'єднують зусилля. Їхнє завдання — розшукати трьох найобдарованіших фокусників і разом здійснити зухвале пограбування родини Вандербергів, які використовують діаманти для відмивання коштів. Щоб зруйнувати плани мафіозного клану, Вершники повинні викрасти унікальну реліквію - Діамант Серця, найдорожчий коштовний камінь в історії.

• Жанр: комедія, екшн, трилер, кримінал;

• Країна: США;

• Режисер: Рубен Флейшер;

• Актори: Джессі Айзенберг, Вуді Гаррельсон, Дейв Франко, Айла Фішер, Морган Фрімен, Аріана Грінблатт, Джастіс Сміт, Розамунд Пайк;

• В українському прокаті з: 12.11.2025.

Людина, що біжить (The Running Man)

У недалекому майбутньому світ поділений на еліту та пролетаріат: для одних - розкіш, для інших - боротьба за виживання. Єдиний шанс вибратися з бідності - смертельне реаліті-шоу "Людина, що біжить", де на учасників полюють мисливці, а натовп вимагає видовища. Бен Річардс, робітник у відчаї, бере участь у грі, щоб урятувати родину. Та він не просто втікач - він загроза системі. Тепер за ним полюють не лише мисливці, а й сам творець шоу.

• Жанр: екшн, трилер, наукова фантастика, антиутопія;

• Країна: США;

• Режисери: Едгар Райт;

• Актори: Ґлен Пауелл, Колман Домінго, Кеті О’Браян, Джош Бролін;

• В українському прокаті з: 13.11.2025.

Королева рингу (Christy)

Фільм заснований на реальній історії Крісті Мартін - однієї з найвідоміших постатей у жіночому боксі. Вона стала першою жінкою, яка підписала контракт із легендарним промоутером Доном Кінґом і стала іконою боксу 90-х. Але за спортивними досягненнями ховалося непросте життя. Переживши замах, Крісті довела, що її сила - не лише в ударах, а й у незламному характері.

• Жанр: екшн, драма;

• Країна: США;

• Режисер: Девід Мішо;

• Актори: Сідні Свіні, Бен Фостер, Меррітт Вівер;

• В українському прокаті з: 20.11.2025.

Ольга Розгон

