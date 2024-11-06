Пять человек пострадали от утренних ударов рф по Херсону и области
Киев • УНН
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов Херсонской области, ранив пятерых мирных жителей. Атаки произошли в Херсоне, Зеленовке, Антоновке и Понятовке в течение утра 6 ноября.
С утра в Херсоне и области из-за обстрелов российских войск уже пятеро раненых, сообщили в среду в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, с начала суток 6 ноября армия рф продолжила обстреливать населенные пункты Херсонщины из артиллерийского оружия.
«На 12:30 ранения в результате вражеских атак получили пятеро гражданских», - говорится в сообщении.
Так, по данным прокуратуры, около 10:40 состоялся обстрел Херсона. Травмы получил 69-летний местный житель.
В 10:50 враг обстрелял Зеленовку. Медики оказали помощь раненым супругам 54-х и 52-х лет. Оба в момент взрыва снаряда находились в доме.
В 11:30 состоялась атака на Антоновку, в результате чего ранен мужчина 56-ти лет.
И в 11:50 в результате обстрела Понятовки травмы получил гражданский мужчина.
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