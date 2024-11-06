россияне атаковали больницу и банк: показали последствия ударов рф по Херсонской области
Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска ранили пять мирных жителей Херсонской области и повредили 28 объектов. Оккупанты атаковали больницу в Белозерке, жилые дома и банковское учреждение в Херсоне.
В Херсонской области из-за вражеских ударов за минувшие сутки ранены пять человек, накануне в Херсоне поврежден банк. Ночью российские войска атаковали больницу в Белозерке. Об этом сообщили в Херсонской ОВА и ГУНП в области в среду, показав последствия, пишет УНН.
Детали
российские войска не прекращают обстреливать Бериславский и Херсонский районы из артиллерии, минометов и БПЛА.
российские удары вызвали повреждения 28 объектов: многоэтажного и 21 частного домов, банковского учреждения, автомобиля и трех хозяйственных построек.
Утром военные рф из артиллерии атаковали Велетенское. Ранен 88-летний мужчина, который находился в помещении.
Ночью российская армия из артиллерии ударила по Зеленовке. Один из снарядов попал в жилой дом. Ранены две женщины в возрасте 61 и 82 года.
Из-за ударов рф повреждены жилые дома в Чернобаевке, Станиславе, Белозерке.
В течение суток оккупанты били FPV-дронами по Днепровскому, Корабельному районам Херсона и вблизи микрорайона "Таврический". Удар вызвал пожар сухих листьев, обошлось без пострадавших.
Из артиллерии обстреляли старый центр города и прибрежную зону, где повреждено административное здание филиала банка и многоквартирный дом. По центральным кварталам россияне наносили удары и из миномета.
По данным Херсонской ОВА, ночью оккупационные войска атаковали больницу в Белозерке. В результате двух "прилетов" выбиты стекла в одном из корпусов и техническом помещении, повреждены кухня, а также кабинеты. Информация о пострадавших не поступала.
рф обстреляла «скорую» в Белозерке на Херсонщине: ранены медики3 ноября 2024, 11:20 • 20981 просмотр