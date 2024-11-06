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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне атаковали больницу и банк: показали последствия ударов рф по Херсонской области

россияне атаковали больницу и банк: показали последствия ударов рф по Херсонской области

Киев  •  УНН

09:59 • 1715 просмотра

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За минувшие сутки российские войска ранили пять мирных жителей Херсонской области и повредили 28 объектов. Оккупанты атаковали больницу в Белозерке, жилые дома и банковское учреждение в Херсоне.

В Херсонской области из-за вражеских ударов за минувшие сутки ранены пять человек, накануне в Херсоне поврежден банк. Ночью российские войска атаковали больницу в Белозерке. Об этом сообщили в Херсонской ОВА и ГУНП в области в среду, показав последствия, пишет УНН.

Детали

российские войска не прекращают обстреливать Бериславский и Херсонский районы из артиллерии, минометов и БПЛА.

российские удары вызвали повреждения 28 объектов: многоэтажного и 21 частного домов, банковского учреждения, автомобиля и трех хозяйственных построек.

Утром военные рф из артиллерии атаковали Велетенское. Ранен 88-летний мужчина, который находился в помещении. 

Ночью российская армия из артиллерии ударила по Зеленовке. Один из снарядов попал в жилой дом. Ранены две женщины в возрасте 61 и 82 года. 

Из-за ударов рф повреждены жилые дома в Чернобаевке, Станиславе, Белозерке.

В течение суток оккупанты били FPV-дронами по Днепровскому, Корабельному районам Херсона и вблизи микрорайона "Таврический". Удар вызвал пожар сухих листьев, обошлось без пострадавших.

Из артиллерии обстреляли старый центр города и прибрежную зону, где повреждено административное здание филиала банка и многоквартирный дом. По центральным кварталам россияне наносили удары и из миномета.

По данным Херсонской ОВА, ночью оккупационные войска атаковали больницу в Белозерке. В результате двух "прилетов" выбиты стекла в одном из корпусов и техническом помещении, повреждены кухня, а также кабинеты. Информация о пострадавших не поступала.

рф обстреляла «скорую» в Белозерке на Херсонщине: ранены медики3 ноября 2024, 11:20 • 20981 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
ukrainaУкраина
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