рф обстреляла «скорую» в Белозерке на Херсонщине: ранены медики

В Херсонской области сегодня, 3 ноября, в результате российского обстрела Белозерки пострадали водитель и фельдшер бригады скорой помощи, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Около 11 часов дня войска рф атаковали Белозерку. Под вражеский удар попала бригада скорой помощи. Пострадали водитель и фельдшер, которые во время обстрела находились на улице