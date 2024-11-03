рф обстреляла «скорую» в Белозерке на Херсонщине: ранены медики
Киев • УНН
В Херсонской области во время обстрела Белозерки пострадали водитель и фельдшер бригады скорой помощи. Медики получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, поврежден автомобиль.
В Херсонской области сегодня, 3 ноября, в результате российского обстрела Белозерки пострадали водитель и фельдшер бригады скорой помощи, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Около 11 часов дня войска рф атаковали Белозерку. Под вражеский удар попала бригада скорой помощи. Пострадали водитель и фельдшер, которые во время обстрела находились на улице
По его словам, у пострадавших - минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Фельдшер получил еще и осколочное ранение ноги. Мужчин доставили в больницу для оказания медпомощи.
В результате атаки также поврежден автомобиль "скорой", добавил Прокудин.
Дополнение
Российские войска за прошедшие сутки, 2 ноября, обстреляли несколько населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые и гражданские объекты. В результате атак погиб один человек, 10 ранены, среди которых трое детей.