рф обстреляла «скорую» в Белозерке на Херсонщине: ранены медики

ukenru
Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 114430 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 129638 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 131440 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 151065 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 160344 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 148243 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 144038 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 202543 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 132088 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 227277 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Воздушные Силы фиксируют движение вражеских дронов над областями Украины

Воздушные Силы фиксируют движение вражеских дронов над областями Украины

03:27 • 51699 просмотра
В Киеве прогремел взрыв во время атаки дронов: работает ПВО

В Киеве прогремел взрыв во время атаки дронов: работает ПВО

03:51 • 58691 просмотра
В столице упали обломки дрона: в Шевченковском районе возник пожар

В столице упали обломки дрона: в Шевченковском районе возник пожар

04:27 • 43058 просмотра
Обломки сбитых объектов повредили инфраструктуру в центре Киева: без пожара и жертв

Обломки сбитых объектов повредили инфраструктуру в центре Киева: без пожара и жертв

04:54 • 31672 просмотра
Ночная атака дронов на Киев: ПВО уничтожила все вражеские БпЛА

Ночная атака дронов на Киев: ПВО уничтожила все вражеские БпЛА

06:00 • 24660 просмотра
публикации
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

1 ноября 2024, 18:14 • 124694 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

1 ноября 2024, 16:25 • 125045 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 202543 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 187208 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 227277 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 103093 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 124820 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 131131 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 111187 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

31 октября 2024, 16:05 • 113891 просмотра
Актуальное
рф обстреляла «скорую» в Белозерке на Херсонщине: ранены медики

рф обстреляла «скорую» в Белозерке на Херсонщине: ранены медики

Киев  •  УНН

11:20 • 4792 просмотра

Read in English

В Херсонской области во время обстрела Белозерки пострадали водитель и фельдшер бригады скорой помощи. Медики получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, поврежден автомобиль.

В Херсонской области сегодня, 3 ноября, в результате российского обстрела Белозерки пострадали водитель и фельдшер бригады скорой помощи, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Около 11 часов дня войска рф атаковали Белозерку. Под вражеский удар попала бригада скорой помощи. Пострадали водитель и фельдшер, которые во время обстрела находились на улице

- написал Прокудин в Telegram.

По его словам, у пострадавших - минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Фельдшер получил еще и осколочное ранение ноги. Мужчин доставили в больницу для оказания медпомощи.

В результате атаки также поврежден автомобиль "скорой", добавил Прокудин.

Дополнение 

Российские войска за прошедшие сутки, 2 ноября, обстреляли несколько населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые и гражданские объекты. В результате атак погиб один человек, 10 ранены, среди которых трое детей.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonХерсон