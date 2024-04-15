Пять человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталии

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил об аресте пяти человек в рамках расследования аварии на фуникулере в турецкой Анталии. Во время аварии один человек погиб, 17 пострадали. Об этом сообщает телеканал TRT Haber, передает УНН.

Детали

После оценки предварительного отчета экспертов... были арестованы пять человек из 14 задержанных, в отношении восьми введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу написал Тунч в соцсети X.

Контекст

Авария произошла вечером 12 апреля. Один из элементов опоры оторвался и ударил по кабине, из-за чего у нее выбило пол. Пассажиры, находившиеся внутри, упали с высоты. Движение фуникулеров было остановлено. Спасатели завершили эвакуацию 174 человек только через сутки после происшествия. Фуникулер был открыт в 2017 году.

В курортной Анталии произошла авария на фуникулере: один человек погиб, 10 - пострадали