Пять копателей янтаря задержали в Житомирской области

Копателей янтаря обнаружили на территории Овручского района сегодня в 5 утра.

"Работники полиции во время рейда местами возможного добычи "солнечного камня" заметили неизвестных в Сырницком лесничестве неподалеку с. Дубы. Под покровом темноты при свете фонарей мужчины пытались добывать янтарь, используя для этого мотопомпу и размывая грунт. Полицейские задержали пятерых нелегальных старателей. Как выяснилось, все они - жители Ровенской области в возрасте от 23 до 39 лет. С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Овручского отделения полиции изъяли мотопомпу, пожарные рукава и подхваты. Сведения о событии внесены в Единый реестра досудебных расследований по ч. 3 ст.15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр)", - сообщили в полиции.