П'ять бурштинокопачів затримали на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. П'ять бурштинокопачів, які незаконно добували «сонячний камінь», затримали на Житомирщині. Про це проінформували у відділі комунікації ГУ НП у Житомирській області, повідомляє УНН.
Бурштинокопачів виявили на території Овруцького району сьогодні о 5-й ранку.
“Працівники поліції під час рейду місцями можливого видобутку „сонячного каміння“ помітили невідомих у Сирницькому лісництві неподалік с. Дуби. Під покривом темряви, при світлі ліхтарів чоловіки намагались видобувати бурштин, використовуючи для цього мотопомпу та розмиваючи ґрунт. Поліцейські затримали п’ятьох нелегальних старателів. Як з’ясувалось, усі вони — жителі Рівненської області віком від 23 до 39 років. З місця події працівники слідчо-оперативної групи Овруцького відділення поліції вилучили мотопомпу, пожежні рукави та підхвати. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстра досудових розслідувань за ч. 3 ст.15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр)”, — повідомили у поліції.