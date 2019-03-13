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Пьяный водитель сбежал из больницы после смертельной аварии

Киев  •  УНН

 • 11879 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Киеве пьяный водитель врезался в бетонную стену, в результате чего погиб его пассажир. После госпитализации он бежал от врачей и следователя, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Пьяный водитель Daewoo Nexia 9 марта ехал по ул. Нижнеюрковской, когда внезапно выехал на тротуар и врезался в бетонную стену.

В результате столкновения погиб пассажир авто, в то время как нетрезвый водитель выжил. Его госпитализировали, однако уже после оказания первой медицинской помощи мужчина сбежал из больницы, не предупредив врачей и следователя.

В тот же день его нашли и задержали. Сейчас ему объявлено подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения, которые привели к гибели человека. Правоохранители установили, что ранее водитель привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Как сообщал УНН, в ночь на 11 марта пьяный водитель едва не протаранил полицейский автомобиль в Покровском районе Донецкой области, бежал под пулями грунтовыми дорогами и даже после остановки автомобиля отказался выходить.

Напомним, в Ровенской пьяный полицейский сбил на тротуаре двух мальчиков.

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