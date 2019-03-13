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П'яний водій втік з лікарні після смертельної аварії

П'яний водій втік з лікарні після смертельної аварії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Києві п'яний водій врізався в бетонну стіну, внаслідок чого загинув його пасажир. Після госпіталізації він втік від лікарів та слідчого, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

П'яний водій Daewoo Nexia 9 березня їхав по вул. Нижньоюрківській, коли раптово виїхав на тротуар та врізався у бетонну стіну.

Внаслідок зіткнення загинув пасажир авто, в той час як нетверезий водій вижив. Його госпіталізували, проте вже після надання першої медичної допомоги чоловік втік з лікарні, не попередивши лікарів та слідчого.

Того ж дня його знайшли та затримали. Наразі йому оголошено підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі людини. Правоохоронці встановили, що раніше водій притягувався до адміністративної відповідальності за водіння авто в нетверезому стані.

Як повідомляв УНН, в ніч на 11 березня п'яний водій ледь не протаранив поліцейське авто у Покровському районі Донецької області, втікав під кулями ґрунтовими дорогами і навіть після зупинки автомобіля відмовився виходити. 

Нагадаємо, на Рівненщині п’яний поліцейський збив на тротуарі двох хлопчиків. 

Українські Національні Новини

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