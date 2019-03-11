На Донбасі поліцейські стріляли в п'яного гонщика

КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні вночі п'яний водій ледь не протаранив поліцейське авто у Покровському районі Донецької області, втікав під кулями ґрунтовими дорогами і навіть після зупинки автомобіля відмовився виходити. Про це повідомляє УНН з посиланням на обласну поліцію.