На Донбасі поліцейські стріляли в п'яного гонщика
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні вночі п'яний водій ледь не протаранив поліцейське авто у Покровському районі Донецької області, втікав під кулями ґрунтовими дорогами і навіть після зупинки автомобіля відмовився виходити. Про це повідомляє УНН з посиланням на обласну поліцію.
Увагу поліцейських, які патрулювали район, привернули увагу дивні маневри машини "ВАЗ", який, рухаючись назустріч, ледве не протаранив їх службове авто.
Водій не зупинився на вимогу поліції та спробував втекти ґрунтовими дорогами.
З міркувань безпеки поліція викликала групу спецпризначення, яка розпочала переслідування машини. Водій не зупинився попри попередження про використання вогнепальної зброї, тому правоохоронці відкрили вогонь по колесах.
Після зупинки авто водій заблокував усі двері, і поліцейським довелося вибивати скло. Всередині машини також перебували пасажири.
Медична експертиза встановила, що водій був п'яний, так само як і двоє його пасажирів. Йому інкримінується водіння у стані сп'яніння, злісна непокора поліції та порушення правил дорожнього руху.
Як повідомляв УНН, на Рівненщині п’яний поліцейський збив на тротуарі двох хлопчиків.